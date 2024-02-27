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07:49, 27 февраля 2024Россия

В Госдуме захотели ввести штрафы за ущемление кормящих грудью матерей

«Известия»: в ГД хотят ввести штрафы за ущемление кормящих грудью матерей

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который подразумевает введение штрафов за ущемление матерей, которые кормят ребенка грудью в общественных местах. Об этом сообщают «Известия».

Как рассказала первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, в Госдуме 5 марта пройдет заседание рабочей группы, где будут обсуждать поддержку федеральной программы для матерей.

Сейчас юристы ищут законодательное решение для пресечения случаев, когда кормящих грудью в общественных местах матерей ущемляют в правах. При этом, по словам Буцкой, важно ввести правила, которые подразумевают соблюдение женщинами этических норм при кормлении грудью — она должна быть прикрыта, или же ей должно быть представлено отдельное удобное место для кормления.

Адвокат Виктория Чеснокова утверждает, что сейчас закон и так защищает кормящих матерей от угнетения, хотя вопрос допустимости грудного вскармливания в общественных местах до сих пор не урегулирован. Незаконно просить женщину уйти из общественного места, если она кормит грудью, подчеркнула специалист.

В России кормящие грудью женщины часто сталкиваются с ущемлением их прав. Так, в Москве одна из посетительниц фитнес-клуба покормила ребенка грудью в раздевалке, после чего ее выгнали из заведения. До этого в Туле кормящую мать выгнали из кафе на набережной.

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      Анастасия Шейкина
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