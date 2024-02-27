В Греции раскрыли подробности консенсуса ЕС по активам России

Лампридис: ЕС может договориться об изъятии прибыли с активов России для Киева

Европейские страны могут в течение нескольких месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от российских активов с целью создания фонда для Украины. Об этом заявил спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис, передает Agence France-Presse (AFP).

По словам дипломата, этот шаг принесет от 50 до 60 миллиардов евро.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже возможность отправки войск стран Евросоюза (ЕС) на Украину, не исключил такой вариант развития событий.

Также Макрон объявил, что западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного оружия.