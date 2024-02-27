Разведка Украины рассказала о грядущей попытке подрыва власти Зеленского

ГУР Украины: Россия готовится подорвать легитимность Зеленского

В комитете по вопросам разведки при президенте Украины заявили, что Россия якобы готовится подорвать легитимность президента страны Владимира Зеленского после 20 мая, когда закончится срок его полномочий. Об опасениях о возможной дестабилизации страны сообщается в заявлении комитета, опубликованном в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024 года, в течение ближайших недель будет брошено максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов — как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины», — говорится в сообщении.

Украинская разведка утверждает, что российские спецслужбы планируют распространить панические настроения, уныние, разжечь конфликт между гражданскими и военными, а также рассорить Киев с его союзниками. По данным ГУР Украины, для этого Москва займется организацией протестных акций через своих агентов влияния на Украине и по всему миру.

При этом сообщается, что цель «Майдана-3» — расшатать ситуацию в стране и нанести военное поражение на востоке страны.

Ранее о существовании плана «Майдан-3» заявлял глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. По его словам, Россия планировала подрывать общественное единство, подпитывая амбиции военных как единственной силы, способной навести порядок в стране, и оппозиции.