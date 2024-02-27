В Киеве приветствовали слова об отправке западных войск на Украину

Подоляк: Киев приветствует слова Макрона об отправке западных войск на Украину

В Киеве приветствуют слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину из-за рисков для Европы. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, передает Reuters.

«Начало дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как желание расставить правильные акценты, более четко обозначить риски», — заявил он.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что на данном этапе важно ускорить поставки военной техники Киеву.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск западных стран для помощи Украине. По его словам, пока консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут.