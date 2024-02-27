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01:35, 27 февраля 2024Бывший СССР

В Кривом Роге произошел взрыв

Взрыв произошел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины

Фото: Reuters

Взрыв произошел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«О взрыве в Кривом Роге сообщают местные паблики», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога.

Ранее глава местного областного совета Николай Лукашук сообщил, что в Днепропетровске и Никополе Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Повреждения получили производственные здания.

Кроме того, 26 февраля несколько взрывов раздалось в центре контролируемого Киевом Херсона. Местных жителей призвали не находиться на открытом пространстве и перейти в более безопасные места.

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      Марина Совина
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