В Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах

Глава Днепропетровского облсовета Лукашук: в городе произошли взрывы

В Днепропетровске и Никополе Днепропетровской области Украины произошли взрывы. В результате повреждены производственные здания, сообщил глава местного областного совета Николай Лукашук в Telegram.

«[В Днепропетровске повреждены] три легковых автомобиля и грузовой автомобиль. Также в городе повреждены производственные здания на предприятии (...) В Никополе загорелись четыре грузовых автомобиля. Уничтожены два из них, повреждены шесть авто, задели стены и окна в производственных помещениях предприятия», — заявил председатель облсовета.

Местные власти не уточняют, о каких предприятиях и производствах идет речь.

Ранее о звуках взрывов сообщили в Харькове. Ночью 25 февраля взрывы также произошли в Киевской области Украины.