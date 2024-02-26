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10:07, 26 февраля 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах

Глава Днепропетровского облсовета Лукашук: в городе произошли взрывы

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Днепропетровске и Никополе Днепропетровской области Украины произошли взрывы. В результате повреждены производственные здания, сообщил глава местного областного совета Николай Лукашук в Telegram.

«[В Днепропетровске повреждены] три легковых автомобиля и грузовой автомобиль. Также в городе повреждены производственные здания на предприятии (...) В Никополе загорелись четыре грузовых автомобиля. Уничтожены два из них, повреждены шесть авто, задели стены и окна в производственных помещениях предприятия», — заявил председатель облсовета.

Местные власти не уточняют, о каких предприятиях и производствах идет речь.

Ранее о звуках взрывов сообщили в Харькове. Ночью 25 февраля взрывы также произошли в Киевской области Украины.

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      Глеб Палехов
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