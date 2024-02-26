В Харькове раздались взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«В Харькове слышны взрывы», — написал градоначальник, призвав жителей соблюдать осторожность. Подробностей в сообщении не приводится.

В воскресенье, 25 февраля, взрывы произошли в Киевской области. По данным областной военной администрации региона, было зафиксировано движение беспилотников.

Кроме того, в тот же день взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье.