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00:43, 26 февраля 2024Бывший СССР

В Харькове раздались взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Leah Millis / Reuters

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«В Харькове слышны взрывы», — написал градоначальник, призвав жителей соблюдать осторожность. Подробностей в сообщении не приводится.

В воскресенье, 25 февраля, взрывы произошли в Киевской области. По данным областной военной администрации региона, было зафиксировано движение беспилотников.

Кроме того, в тот же день взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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      Марина Совина
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