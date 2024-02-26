В Харькове раздались взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городеСюжетВзрывы в Харькове:
В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
«В Харькове слышны взрывы», — написал градоначальник, призвав жителей соблюдать осторожность. Подробностей в сообщении не приводится.
В воскресенье, 25 февраля, взрывы произошли в Киевской области. По данным областной военной администрации региона, было зафиксировано движение беспилотников.
Кроме того, в тот же день взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье.