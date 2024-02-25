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16:17, 25 февраля 2024Бывший СССР

В Запорожье произошел взрыв

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о взрыве в Запорожье

Фото: Leah Millis / Reuters

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона (ОВА) Иван Федоров в Telegram.

Подробности не уточняются.

Ранее в Киевской области произошли взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В регионе зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Там работают системы ПВО. Жителей призывали спрятаться в укрытиях.

Накануне днем в Николаеве на юге Украины произошли взрывы. Тогда в городе объявили воздушную тревогу.

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      Екатерина Кашурникова
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