В Запорожье произошел взрыв

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о взрыве в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона (ОВА) Иван Федоров в Telegram.

Подробности не уточняются.

Ранее в Киевской области произошли взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В регионе зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Там работают системы ПВО. Жителей призывали спрятаться в укрытиях.

Накануне днем в Николаеве на юге Украины произошли взрывы. Тогда в городе объявили воздушную тревогу.