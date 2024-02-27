В Литве признали отставание Запада от России в производстве вооружения

Президент Литвы Науседа: Запад отстает от России в производстве вооружения

Западные страны отстают от России в темпах производства вооружения. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Delfi.lt.

«Я хочу поблагодарить Эммануэля Макрона за политическую инициативу. Его лидерство очень нужно сегодня, потому что мы должны признать, что пока в плане производства техники и боеприпасов мы явно отстаем от Российской Федерации», — заявил политик.

Он добавил, что украинская армия будет очень уязвима без достаточного количества боеприпасов и систем противовоздушной обороны, если Запад не сможет наладить устойчивые цепочки военной поддержки Киева.

Ранее в способности Украины выстоять в обороне усомнились в Эстонии. По словам постоянного представителя республики при НАТО Юри Луйка, если США не согласует для Киева новый пакет военной помощи, удержание линии фронта украинцам не гарантировано.