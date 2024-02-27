В Литве проверят белорусов на предмет угрозы нацбезопасности

МВД Литвы: более 18 тысяч белорусов проверят на предмет угрозы нацбезопасности

В Литве более 18 тысяч белорусов проверят на предмет угрозы нацбезопасности из-за введения дополнительной анкеты при оформлении вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщила директор департамента миграции при МВД республики Эвелина Гудзинскайте, передает «Sputnik Литва».

«Мы начнем проверять всех белорусских граждан, которые получили вид на жительство на основании работы до введения дополнительной анкеты», — заявила Гудзинскайте, уточнив, что проверку могут пройти от 18 тысяч до 20 тысяч жителей страны.

Она добавила, что при обнаружении «негативной информации» о лице, данные будут переданы в Департамент госбезопасности Литвы. «Если управление придет к выводу, что человек представляет угрозу государственной безопасности, ВНЖ будет аннулирован», — предупредила Гудзинскайте.

Ранее в Литве сообщили о задержании лиц, якобы действовавших по заданию российских спецслужб. Часть задержанных являются гражданами Эстонии, часть имеет двойное гражданство Эстонии и России.