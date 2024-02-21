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03:16, 21 февраля 2024Бывший СССР

В Литве задержали подозреваемых в работе на спецслужбы России

ДГБ Литвы заявил о задержании подозреваемых в работе на российские спецслужбы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы сообщил об операции правоохранительных органов трех стран Балтии, в результате которой были задержаны лица, действовавшие якобы по заданию российских спецслужб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из заявления, органы безопасности и инстанций правоохраны Литвы, Латвии и Эстонии в Латвии и Эстонии задержали подозреваемых «в преступных действиях» на территории этих стран. Их количество не уточняется.

Согласно опубликованной информации, часть задержанных являются гражданами Эстонии, часть имеет двойное гражданство Эстонии и России. Задержанным в Эстонии предъявлены подозрения в антигосударственной деятельности, задержанным в Латвии — в работе на российские спецслужбам против Латвии. Задержания проводились с декабря 2023 года.

Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии заявила о задержании гражданина Эстонии и России. Мужчина якобы осквернял памятники на территории прибалтийских республик по заданию Москвы.

20 февраля из-за якобы связей с российскими спецслужбами 10 человек задержали в Эстонии. По словам министра иностранных дел республики Маргуса Тсахкны, целью агентурной сети была подпитка в стране атмосферы напряженности.

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      Марина Совина
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