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20:57, 20 февраля 2024Бывший СССР

В Латвии задержали гражданина Эстонии из-за подозрения в работе на Россию

СГБ Латвии: гражданин Эстонии задержан по подозрению в работе на Россию

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала гражданина Эстонии и России. Мужчина якобы осквернял памятники на территории прибалтийских республик по заданию Москвы, следует из пресс-релиза силового ведомства.

«29 января 2024 года данное лицо, действуя по указу российских спецслужб, осквернило памятный камень "Защитникам Курземского укрепления — воинам Латышского легиона", облив его красной краской», — заявило ведомство.

СГБ возбудило против мужчины уголовное дело по статье о работе на иностранные организации в целях, направленных против безопасности латвийского государства. Эстонец находится под арестом, его личность не раскрывается.

20 февраля из-за якобы связей с российскими спецслужбами 10 человек задержали в Эстонии. По словам министра иностранных дел республики Маргуса Тсахкны, целью агентурной сети была подпитка в стране атмосферы напряженности.

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      Глеб Палехов
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