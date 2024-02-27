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19:54, 27 февраля 2024Бывший СССР

В МИД назвали ложью слова НАТО о планах по захвату Сувалкского коридора

МИД: угрозы о захвате Сувалкского коридора нужны НАТО для вооружения Прибалтики

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Угрозы планах России по захвату Сувалкского коридора нужны НАТО для вооружения стран Прибалтики. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин, передает РИА Новости.

«В последнее время литовские военные и политики в своих публичных заявлениях действительно регулярно делают упор на необходимости учета важности этой территории в военном планировании, в том числе по линии НАТО. В их представлении, весьма вероятен сценарий, при котором Россия может захватить "коридор" и отрезать таким образом прибалтийские республики», — отметил он.

Дипломат также назвал ложью слова об угрозе восточному флангу альянса со стороны России. По его словам, фактор Сувалкского коридора следует рассматривать в контексте общего процесса милитаризации Прибалтики.

Сувалкским коридором называют пространство между Белоруссией и Калининградской областью, проходящее по границе Литвы и Польши. В январе 2024 года немецкий таблоид Bild утверждал, что он является наиболее вероятным местом столкновения в случае конфликта между Россией и НАТО.

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