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14:16, 27 февраля 2024Среда обитания

В Москве захотели вырубить все тополя

Эксперты задались вопросом об избавлении москвичей от тополиного пуха

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Эксперты разошлись во мнении о необходимости заменить тополя в Москве на другие деревья, чтобы обезопасить горожан от тополиного пуха. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Столичные власти решили провести среди жителей Москвы опрос о том, нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от пуха. Принять в нем участие можно 2 марта, говорится на портале mos.ru.

Эксперты напомнили, что столицу решили засеять тополями к Олимпиаде-80, чтобы в короткие сроки озеленить город. В настоящее время на тополя приходится половина деревьев во всей Москве. Многие жители столицы страдают от аллергии на частицы, которые переносит тополиный пух. Кроме того, он попадает в квартиры и воздушные фильтры автомобилей при цветении в июне.

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Гендиректор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов считает, что тополя «очень сильно компенсируют углекислый газ и улавливают всякие вредные вещества и частицы», а также быстро растут и являются неприхотливыми. Ландшафтный дизайнер Илья Васецкий уверен, что тополя в столице следует заменить на хвойные — сосны, ели и тсуги, которых в городе не хватает.

Массовая вырубка тополей нанесет ущерб экологии мегаполиса, утверждает ландшафтный архитектор компании Buryan landscape Алена Панова. Она также указала, что в настоящее время деревья находятся в плачевном состоянии, потому что за ними долгое время не ухаживали. Она также считает, что массовая вырубка любых деревьев чревата проблемами с лишней водой, которая не будет впитываться корнями. По ее словам, если в столице сразу вырубят все тополя, это очень сильно повлияет на экологию города.

Эксперты также указали на дороговизну проекта по повсеместной вырубке тополей. Они призвали присмотреться к другим видам этого же дерева, как делают в Европе. Например, к тополю белому. Он обладает теми же свойствами, что и растущий в Москве, но не оставляет пуха.

Ранее специалисты назвали Ясенево и Измайлово самыми чистыми районами Москвы. Самым загрязненным местом проживания стала Капотня, а также Западное Дегунино, Соколиная Гора, Бутырский и Нижегородский районы.

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      Мария Черкасова
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