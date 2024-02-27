Среда обитания
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16:07, 27 февраля 2024Среда обитания

В Москве заметили свиновика

В Москве слепили снежную свинью

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Москве заметили необычного снеговика. Жители столицы слепили фигуру из снега в форме свиньи, об этом сообщает Telegram-канал «Москва Live».

Свиновик появился в районе Свиблово в Северо-Восточном административном округе столицы. Авторы канала поделились фото фигуры. Снеговика слепили на скамейке, одно из копыт свиньи небрежно лежит на спинке конструкции. На морде поросенка можно увидеть улыбку, а у его ног — бутылку с неизвестным напитком.

Ранее в Архангельске установили рекорд по снеговикам. В городе построили 84 снежные фигуры на одной площадке. На следующий день после мероприятия снеговики потеряли приятный вид, начав таять из-за резкого потепления. Власти города пообещали без промедлений убрать фигуры.

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      Александра Качан
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