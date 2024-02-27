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15:10, 27 февраля 2024Россия

В России кадеты отчислились из-за видео двухлетней давности с поцелуем

В Петергофе кадеты отчислились из военного корпуса из-за видео с поцелуем

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Кадеты отчислились из военного корпуса в Петергофе из-за видео двухлетней давности с их шутливым поцелуем. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, российские подростки тогда учились в восьмом классе. Автор ролика покинул кадетский военный корпус год назад, а его герои остались учиться.

Недавно видео распространили в сети, его увидели в корпусе и организовали проверку. Руководство допустило, что кадры мог нарочно слить уволившийся кадет.

Сами участники съемки отметили, что сделали все ради забавы. Один из кадетов во время увольнения поцеловался с девушкой и поведал об этом товарищам. Те отказывались ему верить и уговорили на друге показать, как это было.

Как утверждает Baza, спустя два года с курсантов потребовали подробное объяснение случившегося. Со стороны руководства к ним не применялось никаких мер — по словам источников, решение об отчислении приняли родители и сами юноши.

Ранее сообщалось, что в городе Ишимбае кадет пробил однокласснику селезенку, потому что тот разлил лимонад.

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      Анна Щербакова
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