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09:42, 27 февраля 2024Россия

В Подмосковье нашли обглоданных кошками мужчину и женщину

В вагончике в Подмосковье нашли обглоданных кошками мужчину и женщину

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Сергиевом Посаде нашли обглоданных кошками мужчину и женщину. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

По его данным, двух человек со следами обморожения без признаков жизни нашли в строительном вагончике в Подмосковье. Там же находились кошки, которые поедали тела жителей вагончика.

Тела нашел их знакомый 26 февраля — он пришел к россиянам в гости спустя две недели после последней встречи. Следователи начали проверку, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Екатеринбурге в запертой квартире обнаружили двух человек без признаков жизни, а также 11 кошек и собак, которые больше двух недель питались их телами. Следователи вскрыли квартиру после того, как соседи пожаловались на плохой запах.

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      Анастасия Шейкина
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