В российском городе 11 кошек и собак две недели питались телами умерших хозяев

В Екатеринбурге 11 кошек и собак две недели питались телами мертвых хозяев

В Екатеринбурге в запертой квартире обнаружили тела двух мертвых россиян, а также 11 кошек и собак, которые больше двух недель питались трупами хозяев. Об этом сообщает E1.ru.

По информации портала, следователи вскрыли квартиру в жилом доме на улице Малышева 16 июля после того, как соседи обратили внимание на плохой запах. Внутри были обнаружены тела 62-летнего мужчины и 55-летней женщины. В региональном Следственном комитете заявили, что, предварительно, криминала в смерти супругов нет. Точную причину их гибели определит медицинская экспертиза.

По словам зоозащитников, найденные в квартире животные были истощены и напуганы. Двое котов погибли от обезвоживания. Шесть выживших животных забрали зоозащитники. «Одна кошка, видимо, прошла по хозяину и провалилась, у нее в лапе застряла человеческая кость, мы ее извлекли, промыли, лечим, чтобы не было сепсиса», — рассказала изданию волонтер Татьяна Бронских.

По ее словам, из-за того что животным приходилось питаться трупами, их тела кишели опарышами. «Еще один-два дня, и животные не выжили бы из-за обезвоживания и таких условий», — подчеркнула Бронских.

Ранее в Батайске Ростовской области в закрытой квартире обнаружили тело женщины, которым две недели питались 20 мейн-кунов. Сильно одичавших животных передали на осмотр ветеринарам.