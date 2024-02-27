В ПМР обвинили спецслужбы Молдавии в вербовке приднестровцев

МГБ ПМР: спецслужбы Молдавии вербуют граждан Приднестровья

Спецслужбы Молдавии оказывают психологическое давление на граждан Приднестровья на приграничных контрольно-пропускных пунктах и пытаются вербовать их в качестве своих агентов. Об этом со ссылкой на пресс-релиз Министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщает Telegram-канал «Moldova 24».

«Сначала они озвучивают просьбы что-то привезти, либо отснять или сфотографировать. Затем склоняют человека к противоправным и социально опасным действиям, вплоть до совершения террористических актов на территории Приднестровья», — говорится в заявлении МГБ.

В ведомстве добавили, что спецслужбы Молдавии предлагают гражданам ПМР деньги за информацию о военнообязанных приднестровцах и их семьях.

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