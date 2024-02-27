Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:51, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре прокомментировали новость о блокировке сообщества Steam в России

Роскомнадзор не ограничивал доступ к сайту сообщества Steam на территории России

Фото: Florian Olivo / Unsplash

Роскомнадзор не ограничивал доступ к сайту сообщества Steam на территории России. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.

В пресс-службе Роскомнадзора объяснили, что страница сообщества Steam была внесена в реестр запрещенной информации из-за распространения на ней информации о способах изготовления наркотиков.

В ведомстве отметили, что владелец сайта выполнил требования Роскомнадзора и удалил противоправный контент. После этого страница была удалена из реестра запрещенных ресурсов.

Комментируя новость о блокировке страницы сообщества, в ведомстве отметили, что не делали этого.

Ранее сообщалось, что ресурс steamcommunity.com добавили в список запрещенных сайтов по решению МВД. При этом конкретная причина попадания сайта в список не была указана.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

      Польша не исключила расширения эмбарго на сельскохозяйственную продукцию Украины

      Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

      В сети восхитились внешностью 50-летней Тайры Бэнкс без макияжа

      Россиянка упала в оставленную коммунальщиками яму и сломала позвоночник

      Будущее мирового рынка смартфонов оценили

      ВСУ нанесли ракетный удар по селу в Херсонской области

      Российской пенсионерке дали срок за участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ

      В Роскомнадзоре прокомментировали новость о блокировке сообщества Steam в России

      В Армении прокомментировали возможный визит Зеленского в Ереван

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше