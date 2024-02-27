В Роскомнадзоре прокомментировали новость о блокировке сообщества Steam в России

Роскомнадзор не ограничивал доступ к сайту сообщества Steam на территории России

Роскомнадзор не ограничивал доступ к сайту сообщества Steam на территории России. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.

В пресс-службе Роскомнадзора объяснили, что страница сообщества Steam была внесена в реестр запрещенной информации из-за распространения на ней информации о способах изготовления наркотиков.

В ведомстве отметили, что владелец сайта выполнил требования Роскомнадзора и удалил противоправный контент. После этого страница была удалена из реестра запрещенных ресурсов.

Комментируя новость о блокировке страницы сообщества, в ведомстве отметили, что не делали этого.

Ранее сообщалось, что ресурс steamcommunity.com добавили в список запрещенных сайтов по решению МВД. При этом конкретная причина попадания сайта в список не была указана.