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14:18, 27 февраля 2024Экономика

В России наладили параллельный импорт товаров IKEA

Российские компании за полтора года ввезли 12 млн товаров ушедшей из страны IKEA

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские компании наладили параллельный импорт товаров IKEA. Об этом со ссылкой на данные портала «Декларации-соответствия.рус» сообщает РБК.

Всего параллельным импортом продукции шведской фирмы с лета 2022 года по начало 2024 года занимались 22 компании и индивидуальных предпринимателя. При этом только двое крупнейших поставщиков, калининградские компании ТКВ и «Студия кухни», за полтора года ввезли в Россию более 12 миллионов товаров ушедшей из страны компании.

Помимо светильников, мебели и кухонной техники российские компании декларировали текстильную продукцию, включая постельное белье, посуду, столовые приборы, «изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода», будильники и другую продукцию. Объем партий чаще всего составлял 10 тысяч единиц каждого вида товара.

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, большая часть товаров IKEA продается на маркетплейсах. При этом значительную часть продаж обеспечивают товарные остатки компании, которые в ноябре 2022 года выкупил «Яндекс Маркет». В денежном выражении поставки в рамках параллельного импорта составляют четверть (25 процентов) объема продаж IKEA до ухода из России.

Летом 2022 года IKEA объявила о полном уходе из России. Компания продала четыре завода и уволила всех сотрудников в стране. Активы приобрели две местные фирмы — изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс».

Ранее стало известно, что ушедший из страны шведский производитель мебели и товаров для дома сохранил возможность оперативного возвращения на рынок страны. Для этого компания продлила срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года.

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      Вячеслав Агапов
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