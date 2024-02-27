В России наладили параллельный импорт товаров IKEA

Российские компании за полтора года ввезли 12 млн товаров ушедшей из страны IKEA

Российские компании наладили параллельный импорт товаров IKEA. Об этом со ссылкой на данные портала «Декларации-соответствия.рус» сообщает РБК.

Всего параллельным импортом продукции шведской фирмы с лета 2022 года по начало 2024 года занимались 22 компании и индивидуальных предпринимателя. При этом только двое крупнейших поставщиков, калининградские компании ТКВ и «Студия кухни», за полтора года ввезли в Россию более 12 миллионов товаров ушедшей из страны компании.

Помимо светильников, мебели и кухонной техники российские компании декларировали текстильную продукцию, включая постельное белье, посуду, столовые приборы, «изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода», будильники и другую продукцию. Объем партий чаще всего составлял 10 тысяч единиц каждого вида товара.

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, большая часть товаров IKEA продается на маркетплейсах. При этом значительную часть продаж обеспечивают товарные остатки компании, которые в ноябре 2022 года выкупил «Яндекс Маркет». В денежном выражении поставки в рамках параллельного импорта составляют четверть (25 процентов) объема продаж IKEA до ухода из России.

Летом 2022 года IKEA объявила о полном уходе из России. Компания продала четыре завода и уволила всех сотрудников в стране. Активы приобрели две местные фирмы — изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс».

Ранее стало известно, что ушедший из страны шведский производитель мебели и товаров для дома сохранил возможность оперативного возвращения на рынок страны. Для этого компания продлила срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года.