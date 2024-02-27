В России пожарные на трех машинах застряли в сугробах и не смогли потушить дом

В Мордовии сгорел дом из-за того, что пожарные на трех машинах застряли в снегу

В селе Старая Самаевка (Мордовия) пожарные на трех машинах застряли в сугробах и не смогли потушить горящий дом. Сюжет о пожаре показал телеканал «10 канал Мордовия 24».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как одна из машин буксует в снегу и не может проехать. «Все, и этот тоже встрял, — говорит голос за кадром. — Там возле дома еще одна пожарка, третья пожарка». На другом ролике видно все три пожарные машины, которые застряли колесами в сугробах и не могут двигаться.

По информации журналистов, пожарные оперативно выехали на вызов, однако откопать из сугробов хотя бы одну из машин удалось только через три часа. Когда пожарные пробрались к дому, он уже сгорел.

Пенсионера, находившегося в горящем доме, пришлось вытаскивать через окно жителям села. Пожар люди также тушили своими силами — заливали водой и закидывали снегом.

По словам жителей Старой Самаевки, проблемы с проездом возникают регулярно из-за отсутствия дорог. «Сейчас уже даже скорая не может проехать», — рассказала телеканалу местная жительница Мария Калташкина.

Ранее стало известно, как в Якутии после сильных осадков под снегом полностью пропала дорога. Коммунальщикам пришлось прорубать ее заново с помощью мощной техники.