В России предложили увеличить один налог

Депутаты предложили установить в России ставки НДФЛ от 13 до 25 %

Депутаты Госдумы предложили увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ подготовили глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает газета «Известия».

Парламентарии готовятся внести законопроект, который вводит дифференцированную ставку налога в пределах от 13 до 25 процентов. Минимальные налоги будут платить россияне с доходом до 5 миллионов рублей в год, они составят 13 процентов. Для тех, кто зарабатывает от 5 миллионов до 25 миллионов, ставка налога составит 15 процентов, от 24 миллионов до 200 миллионов — 20 процентов. Максимальный налог установят для граждан с доходом более 500 миллионов в год.

«Поступления от введения новых ставок превысят триллион рублей. Это не приведет к дополнительным потерям и трудозатратам при их исчислении. Дополнительные суммы НДФЛ предполагается направлять в федеральный бюджет, по аналогии с действующим законодательством, и впоследствии направлять в региональные бюджеты для обеспечения финансирования программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников», — пояснили авторы документа.

Как отмечают авторы документа, в 2022 году сумма налога на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, составила 142 миллиарда рублей. Таким образом, повышенная ставка НДФЛ затронула доходы граждан на семь триллионов рублей.

Ранее замминистра финансов России Алексей Сазанов обещал, что базовые параметры налоговой системы России останутся прежними и ставку по налогу повышать не будут. В числе ближайших планов Минфина и ФНС — борьба с уклонением от уплаты налогов. Ведомство намеревается усилить регулирование трансфертного ценообразования. Речь идет об установлении цен, по которым связанные стороны заключают сделки друг с другом, пояснил он.