В России стартовала заинтересовавшая Путина инициатива

Глава Росприроднадзора Радионова: запущен поддержанный Путиным медвежий патруль

В пяти российских арктических регионах — Архангельской области, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Красноярском крае и Якутии — запущена заинтересовавшая президента России Владимира Путина инициатива о медвежьем патруле. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, в перечисленных регионах начнется информирование о белых медведях местных жителей, вахтовиков и туристов. Она напомнила, что заинтересовавшийся проектом президент поддержал его.

«Будем обучать правилам поведения при встрече с медведем, дадим необходимые инструкции и контакты специалистов. Для сотрудников предприятий будут разработаны обучающие семинары, для туристов и посменных работников — вебинары», — написала в блоге чиновница.

Радионова напомнила, что в российской Арктике невозможно жить, не вторгаясь в ареал обитания белого медведя, но подчеркнула, что важно делать это так, чтобы не навредить ни животным, ни людям.

Ранее сообщалось, что российские медведи изменили поведение из-за глобальной проблемы.