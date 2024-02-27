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16:05, 27 февраля 2024Среда обитания

В России задержали делавших бесполезный ремонт «коммунальщиков»

В Ростовской области задержали мошенников, которые делали бесполезный ремонт

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Ростовской области задержали группу мошенников, которые обманывали граждан, делая им бесполезный ремонт. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова передает «МВД Медиа».

Аферисты представлялись сотрудниками коммунальных служб и настаивали на проверке электрооборудования и состояния стеклопакетов. После этого они якобы выявляли ряд неисправностей, которые чреваты серьезными авариями, и предлагали провести ремонт. После этого лжекоммунальщики заключали со своими жертвами фиктивные договоры об оказании услуг по завышенной стоимости. При этом фактически они ничего не чинили и в лучшем случае лишь заменяли исправное оборудование.

На данный момент удалось установить четырех потерпевших от действий лжеремонтников. Общий ущерб, нанесенный им, оценили примерно в 1,5 миллиона рублей. Шестерых мошенников задержали, в ходе обысков у них изъяли телефоны, компьютеры и ряд других предметов и документов, доказывающих их виновность. Их причастность к другим аналогичным преступлениям выясняется. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пятеро фигурантов заключены под стражу. Один из сообщников находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — рассказала Волк.

Ранее в феврале стало известно, что в Улан-Удэ строитель довел владелицу квартиры до больницы.

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      Полина Кислицына
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