Строитель довел собственницу квартиры до больницы

Жительница Улан-Удэ попала в больницу из-за конфликта со строителем

Жительница Улан-Удэ попала в больницу из-за конфликта с недобросовестным строителем. Специалист взял деньги за ремонт и не выполнил работы, сообщает «Номер один».

Женщина заключила договор на ремонтно-строительные работы в своей квартире и отдала 800 тысяч рублей: 600 тысяч на покупку стройматериалов и еще 200 тысяч — за работу. Договор был заключен в июне, однако ремонт начался только в августе. Мужчина обязался закончить к началу октября, но в предполагаемый период проведения работ перестал выходить на связь и заниматься объектом. Собственница обнаружила, что из всех заказанных работ строитель выполнил только сварку двух стояков в ванной и обустроил канализацию.

Заказчица обратилась в суд с требованием призвать договор расторгнутым и взыскать в ее пользу 800 тысяч рублей, уплаченные за работы, а также компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и расходы на специалиста в размере 50 тысяч рублей. Суд постановил, что истица пострадала не только морально, но и физически — она была госпитализирована и сейчас проходит лечение у невролога.

Иск был удовлетворен частично. С ответчика взыскали 250 тысяч рублей в пользу сына собственницы, который заключал договор вместе с ней, 550 тысяч рублей в пользу самой пострадавшей, убытки в размере 50 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова пожаловалась на некомпетентных строителей, из-за которых приходится переделывать работы на участке.