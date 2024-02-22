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15:38, 22 февраля 2024Среда обитания

Строитель довел собственницу квартиры до больницы

Жительница Улан-Удэ попала в больницу из-за конфликта со строителем

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жительница Улан-Удэ попала в больницу из-за конфликта с недобросовестным строителем. Специалист взял деньги за ремонт и не выполнил работы, сообщает «Номер один».

Женщина заключила договор на ремонтно-строительные работы в своей квартире и отдала 800 тысяч рублей: 600 тысяч на покупку стройматериалов и еще 200 тысяч — за работу. Договор был заключен в июне, однако ремонт начался только в августе. Мужчина обязался закончить к началу октября, но в предполагаемый период проведения работ перестал выходить на связь и заниматься объектом. Собственница обнаружила, что из всех заказанных работ строитель выполнил только сварку двух стояков в ванной и обустроил канализацию.

Заказчица обратилась в суд с требованием призвать договор расторгнутым и взыскать в ее пользу 800 тысяч рублей, уплаченные за работы, а также компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и расходы на специалиста в размере 50 тысяч рублей. Суд постановил, что истица пострадала не только морально, но и физически — она была госпитализирована и сейчас проходит лечение у невролога.

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Иск был удовлетворен частично. С ответчика взыскали 250 тысяч рублей в пользу сына собственницы, который заключал договор вместе с ней, 550 тысяч рублей в пользу самой пострадавшей, убытки в размере 50 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова пожаловалась на некомпетентных строителей, из-за которых приходится переделывать работы на участке.

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      Александра Качан
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