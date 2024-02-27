В России заявили о прохождении пика санкционного давления

РАНХиГС: РФ прошла пик санкционного давления, экономика страны продолжит рост

Самые серьезные антироссийские санкции, на которые был способен Запад, уже введены, поэтому новые ограничения не смогут разрушительно сказаться на отечественной экономике, которая продолжает расти. Страна прошла пик санкционного давления, об этом заявили эксперты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, передают «Ведомости».

Для развития российской экономики в 2024—2026 годах, по мнению исследователей, существует два сценария: базовый и консервативный. По консервативному сценарию, против России одновременно введут такие ограничения, как снижение потолка цен на нефть из РФ с 60 долларов до 50 долларов за баррель, более жесткий контроль за экспортно-импортными операциями с третьими странами, наказание для нарушителей (вторичные санкции) и полное эмбарго на экспорт в Россию. Негативный сценарий, безусловно, потребует оперативных решений от правительства страны, но практически не повлияет на экономику, отмечают эксперты.

Часть ограничений уже реализовалась в предыдущих пакетах санкций, под ограничения попали не только российские предприятия, но и зарубежные компании, попавшие под подозрение в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом РФ. По прогнозам аналитиков РАНХиГС, при консервативном варианте ВВП страны резко замедлится (с 3,6 процента в 2023 году до 0,3 процента в 2024 году), но также скоро вернется в траекторию роста (1,5 процента в 2025 году и 1,4 процента в 2026 году). Инфляция к концу 2026 года вернется к целевым 4 процентам. Реальные доходы упадут и вырастут на 1 процент только к 2026 году.

Базовый сценарий предполагает постепенное усиление давления со стороны Запада и контроля за соблюдением санкций. На макроэкономические показатели это существенно не повлияет, поэтому экономисты прогнозируют поэтапное ускорение роста ВВП с 1,5 процента в 2024 году до 2,2 процента в 2026 году. Инфляция вернется к целевому показателю уже в 2025 году, а реальные доходы населения будут увеличиваться на 2 процента в год.

«Опыт санкционного шока последних двух лет показывает, что состояние экономики оказалось лучше изначальных прогнозов. Первые оценки показывали, что ВВП в 2022 году мог сократиться на 8–10 процентов, но в итоге сократился всего на 1,2 процента. Это дает основания полагать, что негативный эффект от последующих санкций также окажется ниже ожидаемого», — отмечается в статье.

Эксперты отмечают, что сегодня российские власти активно прорабатывают возможные сценарии введения санкций, поэтому экономика больше никогда не будет застигнута врасплох так, как это было в 2022 году.

«Сейчас для отечественной экономики начинается благоприятный период — потенциал промышленности растет, а Китай и Индия будут поддерживать спрос на российские энергоресурсы, что смягчит эффект от их удешевления», — пояснил научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Константин Тузов.

Ранее в Германии заявили о росте российской экономики на фоне санкций и проведения спецоперации (СВО) на Украине. «Мы прогнозируем рост российской экономики на 2,5 процента в 2024 году», — отмечается в тексте доклада.