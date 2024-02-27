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14:51, 27 февраля 2024Экономика

В России заявили о системных ограничениях экономики страны

Белоусов: увеличение ВВП не говорит об устойчивом росте экономики

Фото: Globallookpress.com

Российская экономика столкнулась с целым набором системных ограничений. Об этом на Дне предпринимательства на выставке «Россия» заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, его цитирует «Интерфакс».

В ближайшие три года экономика страны будет расти темпами чуть выше двух процентов, после чего ее рост ускорится до трех процентов. По словам Белоусова, показатели 2023 года, когда ВВП увеличился на 3,6 процента, говорит об успешном преодолении санкционного шока, но не о выходе на траекторию устойчивого экономического роста.

«К сожалению, одним скачком прыгнуть в этот механизм экономического роста или создать его за один год не получится. Мы столкнулись с целым набором системных ограничений и выход на устойчивый экономический рост означает достаточно масштабную структурную перестройку, которая позволит эти системные ограничения преодолеть», — пояснил он.

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Одной из главных проблем сегодня является ограничение предложения трудовых ресурсов, с которым столкнулись около 80 процентов компаний. Также до 2030 года темпы роста углеводородного экспорта будут снижаться примерно до одного процента, и эти показатели существенно ниже темпов роста мировой экономики. Наконец, на экономику России все еще влияют технологические и экономические санкции западных стран.

Ранее Белоусов назвал основными направлениями инвестиционной перестройки российской экономики импортозамещение и вложения в логистику. По его словам, «без инвестиций невозможно не только расти, но и оставаться на стабильном уровне». Сейчас российские отрасли, которые выпускают товары длительного пользования и оборудование, растут на 1–2 процента в месяц, что в годовом измерении дает рост в 15–20 процентов. Без вложений обеспечить такие темпы выпуска невозможно, подчеркнул вице-премьер.

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      Вячеслав Агапов
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