Среда обитания
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13:00, 27 февраля 2024Среда обитания

В российском городе глыба льда рухнула на семилетнего ребенка

В Уфе глыба льда рухнула на семилетнего мальчика

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Уфе наледь рухнула на семилетнего мальчика. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе управления гражданской защиты российского города.

Инцидент произошел в понедельник, 26 февраля, возле пятиэтажного дома, расположенного по адресу улица Борисоглебская, 8, — ледяная глыба с нее упала на ребенка 2017 года рождения. В результате мальчику потребовалась медицинская помощь, после оказания которой его отпустили домой.

В пресс-службе также рассказали об аналогичном случае в тот же день с женщиной 1976 года рождения, на которую сошел снег с козырька балкона дома, расположенного по адресу бульвар Ибрагимова, 21. Пострадавшей также понадобилась медицинская помощь.

Ранее в феврале стало известно, что глыба льда упала на 17-летнюю девушку в центре Москвы.

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      Полина Кислицына
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