Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:00, 27 февраля 2024Силовые структуры

В российском городе мужчина сбросил студентку из Нигерии с балкона

Shot: в Белгороде мужчина попытался убить 17-летнюю студентку из Нигерии

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Белгороде задержали 40-летнего мужчину за покушение на 17-летнюю студентку из Нигерии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, 24 февраля первокурсницу нашли без сознания у подъезда на Бульваре Юности. Ее доставили на скорой в больницу со множественными переломами. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Российские следователи предполагают, что он сбросил иностранку с балкона седьмого этажа. Пока мужчину допрашивают.

Ранее стало известно, что а Перми к трем годам условного срока приговорили майора российской полиции, избившую иностранку.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Хуситы ударили по подводным интернет-кабелям, связывающим Европу и Азию. Кому и чем это грозит?

      Россиян предупредили о росте трат на подарки к 8 Марта

      30 тысяч московских студентов прошли практику по-новому

      В Крыму оценили потери из-за энергетической блокады

      В Госдуме дали совет Макрону

      Китай создаст лунный пилотируемый корабль

      Принцесса рассказала о планах после публикации обнаженных снимков в Playboy

      Подруга Фредди Меркьюри решила избавиться от его дома

      Иностранцы назвали проводниц в российском поезде «большими и страшными»

      В российском городе мужчина сбросил студентку из Нигерии с балкона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше