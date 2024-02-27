В российском городе мужчина сбросил студентку из Нигерии с балкона

Shot: в Белгороде мужчина попытался убить 17-летнюю студентку из Нигерии

В Белгороде задержали 40-летнего мужчину за покушение на 17-летнюю студентку из Нигерии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, 24 февраля первокурсницу нашли без сознания у подъезда на Бульваре Юности. Ее доставили на скорой в больницу со множественными переломами. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Российские следователи предполагают, что он сбросил иностранку с балкона седьмого этажа. Пока мужчину допрашивают.

Ранее стало известно, что а Перми к трем годам условного срока приговорили майора российской полиции, избившую иностранку.