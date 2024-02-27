Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:32, 27 февраля 2024Силовые структуры

В российском городе объявили план «Перехват» из-за подозрительных людей

В Джанкое объявили план «Перехват» из-за группы из 10 подозрительных человек

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

План «Перехват» из-за группы из 10 подозрительных человек объявили в Джанкое (Крым). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, около военного аэродрома города охраняющие его офицеры заметили подозрительную группу. Двое неизвестных с фонариками были около склада горюче-смазочных материалов, а восемь человек ходили вдоль железнодорожных путей. Первая пара заметила правоохранителей, села в машину и уехала в неизвестном направлении, а вторые ушли в лес.

Солдаты сразу сообщили о случившемся полиции. Вскоре в городе и окрестностях объявили план «Перехват», но предполагаемых диверсантов найти не удалось. Правоохранители ведут проверку.

«Перехват» — это план, согласно которому действуют сотрудники МВД при розыске транспортных средств, которые могут быть связаны с тяжкими преступлениями или терактами.

1 февраля этот план был объявлен в Махачкале.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина атаковала российский регион

      Сооснователя «Мемориала» приговорили за дискредитацию Российской армии

      Муфтий прокомментировал приговор поджигателю Корана

      Россиянам дали рекомендации по уходу за зубами в путешествии

      Известный американский рэпер снова стал участником секс-скандала

      В российском городе объявили план «Перехват» из-за подозрительных людей

      Фигуристы из США захотели получить медали командного турнира Игр-2022 в Париже

      В Госдуме выступили за наказание мужчин за демонстрацию длинных ногтей

      Во Франции назвали безумием возможность отправки войск на Украину

      В США рассказали о переоцененности танков Abrams

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше