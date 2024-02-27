В российском городе объявили план «Перехват» из-за подозрительных людей

В Джанкое объявили план «Перехват» из-за группы из 10 подозрительных человек

План «Перехват» из-за группы из 10 подозрительных человек объявили в Джанкое (Крым). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, около военного аэродрома города охраняющие его офицеры заметили подозрительную группу. Двое неизвестных с фонариками были около склада горюче-смазочных материалов, а восемь человек ходили вдоль железнодорожных путей. Первая пара заметила правоохранителей, села в машину и уехала в неизвестном направлении, а вторые ушли в лес.

Солдаты сразу сообщили о случившемся полиции. Вскоре в городе и окрестностях объявили план «Перехват», но предполагаемых диверсантов найти не удалось. Правоохранители ведут проверку.

«Перехват» — это план, согласно которому действуют сотрудники МВД при розыске транспортных средств, которые могут быть связаны с тяжкими преступлениями или терактами.

1 февраля этот план был объявлен в Махачкале.

