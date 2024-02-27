Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 27 февраля 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников под Белгородом

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая уничтожила два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, российские военные перехватили дроны самолетного типа около 12:30 по московскому времени. В Минобороны подчеркнули, что при помощи беспилотников Украина намеревалась атаковать объекты на российской территории. Другие подробности не приводятся.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 27 февраля средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ. Два из них перехватили в небе над Брянской областью, еще один — над Белгородской.

Помимо этого, вечером 26 февраля система ПВО перехватила снаряды реактивной системы залпового огня «Град» в Грайворонском городском округе Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Для безопасности и стабильности». Макрон заявил, что Европе необходимо поражение России на Украине

      Названы особенности российского «Прометея»

      Послание Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 20 городов России

      Венгрия выступила против отправки войск на Украину

      Почти половина украинцев признала усталость Запада от конфликта

      Спикер Госдумы назвал способ избавиться от статуса иноагента

      Власти заявили об устойчивом снижении бедности в России

      Российский поселок остался без воды на три месяца

      Заставить человечество сажать деревья оказалось невозможно

      Питон напал на полицейскую собаку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше