В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников под Белгородом

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая уничтожила два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, российские военные перехватили дроны самолетного типа около 12:30 по московскому времени. В Минобороны подчеркнули, что при помощи беспилотников Украина намеревалась атаковать объекты на российской территории. Другие подробности не приводятся.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 27 февраля средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ. Два из них перехватили в небе над Брянской областью, еще один — над Белгородской.

Помимо этого, вечером 26 февраля система ПВО перехватила снаряды реактивной системы залпового огня «Град» в Грайворонском городском округе Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.