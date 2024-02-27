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08:05, 27 февраля 2024Россия

На российской трассе железобетонные плиты упали с фуры на три встречных авто

В Приморье железобетонные плиты упали с фуры на три встречных автомобиля

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Приморье железобетонные плиты упали с фуры на три автомобиля, которые двигались ей навстречу. Об этом сообщило управление МВД по Приморскому краю в Telegram-канале.

Авария в российском регионе произошла на 91-м километре дороги Осиновка—Рудная пристань. Там с грузовика Scania, который ехал в направлении поселка Тигровый, на три машины упали плиты.

В результате пострадали три человека, одного из которых врачи спасти не смогли. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в Сочи 22-летняя девушка провела три дня между двумя плитами в подвале дома. Сотрудники МЧС для спасения заблокированной между плитами девушки демонтировали часть кирпичной кладки.

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      Анастасия Шейкина
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