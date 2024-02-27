Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:57, 27 февраля 2024Ценности

В сети восхитились внешностью 50-летней Тайры Бэнкс без макияжа

Фото: @tyrabanks

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица запечатлела на камеру лицо крупным планом в фас и в профиль. При этом она отказалась от макияжа и подняла руками волосы без укладки. Также знаменитость дополнила образ серьгами в виде разомкнутых колец.

Поклонники оценили данные кадры в комментариях. «Ты выглядишь на 18», «Всегда на высоте», «Сексуальная и прекрасная», «Натуральная красота», «Будто тебе 17», «Ты выглядишь на 20 лет! Как?» — заявили пользователи сети.

Ранее в феврале итальянский дизайнер Миучча Прада снялась без макияжа для обложки журнала американского Vogue. На размещенном снимке 74-летняя знаменитость позировала перед фотографом в профиль, отказавшись от косметических средств и укладки.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

      Россиянам предложили составить компанию Федору Конюхову в экспедиции

      В «Роскосмосе» продлили срок службы созданного для Казахстана спутника

      Евродепутат назвал НАТО террористической организацией

      Павел Деревянко оценил скандальные высказывания Кологривого

      Российские военные сбили три украинских дрона в небе над Белгородской областью

      Украинский беспилотник сбили в небе над российским регионом

      Российская авиакомпания отказалась пускать гражданина Нидерландов на рейс

      Байден рассказал о своих будущих планах на 2020 год

      Цена биткоина подскочила до максимума за два года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше