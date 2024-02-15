74-летняя Миучча Прада снялась без макияжа для обложки журнала

Итальянский дизайнер Миучча Прада снялась без макияжа для обложки журнала американского Vogue. Соответствующая публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте («соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ») издания.

На размещенном снимке 74-летняя знаменитость позировала перед фотографом в профиль, отказавшись от косметических средств и укладки. При этом женщина надела ярко-красный плащ, белую юбку и джемпер желтого цвета. В качестве аксессуаров стилисты выбрали для Прада серьги-капли и массивное золотое ожерелье.

Известно, что съемка проходила в Венеции.

Ранее в феврале 56-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки журнала. На размещенном фото знаменитость позировала на кровати, стоя на коленях.