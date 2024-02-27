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15:21, 27 февраля 2024Ценности

В сети высмеяли новую коллекцию одежды Кайли Дженнер фразой «сделано в Китае»

Фото: @kyliejenner

Пользователи сети высмеяли новую коллекцию одежды американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Под их внимание попали фото 26-летней бизнесвумен со съемки ее модного бренда Khy, которые были опубликованы в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенных снимках она предстала в облегающих платьях черных, белых и бежевых цветов.

Юзеры не оценили наряды Дженнер и принялись критиковать их следующими фразами: «Выглядит дешево и как будто кричит "сделано в Китае"», «Я не понимаю разницы между этими платьями и теми, которые вы можете найти на Shein», «Эта одежда хорошо смотрится на Кайли. Мне кажется, что она сделана специально для ее типа фигуры — именно под неестественные изгибы. На нормальных людях выглядит глупо», «Все это выглядит дешево и неуместно для человека с нормальным типом телосложения», «Платье смотрится как мокрая футболка».

В январе Кайли Дженнер вышла в свет в наряде бренда Maison Margiela, и его сравнили с мешком для мусора. Тогда знаменитость посетила популярный ресторан Diep в Париже. Для похода в заведение она выбрала пышное черное мини-платье на резинке и без бретелей.

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      Мария Винар
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