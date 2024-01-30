Платье Кайли Дженнер для похода в ресторан сравнили с мешком для мусора

Американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер вышла в свет в наряде бренда Maison Margiela, и его сравнили с мешком для мусора. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

26-летняя знаменитость посетила популярный ресторан Diep в Париже. Для похода в заведение она выбрала пышное черное мини-платье на резинке и без бретелей. Кроме того, звезда надела высокие и широкие сапоги на каблуках. Также она распустила волосы, сделав укладку с эффектом мокрых прядей.

Пользователи сети оценили внешний вид инфлюэнсерши в комментариях. «Зачем ты примерила мусорный мешок?», «Пакет для мусора и сапоги-говнодавы», «Это шутка?», «Почему она надела простыню?», «Выглядит нелепо», «Такие огромные сапоги ее не красят», «Жирные волосы теперь в тренде?», «Словно три дня не мылась», — заявили юзеры.

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