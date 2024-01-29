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18:43, 29 января 2024Ценности

Высокие угги за 53 тысячи рублей высмеяли в сети из-за сходства с пивной пеной

Кадр: @dealtraqueen / TikTok

Австралийский бренд UGG представил новую модель валенок и подвергся критике со стороны покупателей. Соответствующий материал публикует Page Six.

Речь идет о разноцветных высоких уггах Classic Ultra Tall, выполненных из отдельных замшевых частей на молниях, которые позволяют регулировать длину обуви. Стоимость пары составляла 600 долларов (53 тысячи рублей), однако сейчас их можно приобрести на сайте марки за 419 долларов (37 тысяч рублей) со скидкой.

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Пользователи высмеяли дизайн новых угг в многочисленных публикациях в соцсетях. Так, некоторые комментаторы разглядели в обуви сходство с пивной пеной, а другие — со сладким попкорном. «Вы предлагаете мне пену от пива за такие деньги?», «Надеюсь, они не станут модными», «Ужасный дизайн», — высказывались они.

В июне 2023 года обувь Билли Айлиш высмеяли в сети словами «клоунские сапоги». Папарацци сняли исполнительницу в Лос-Анджелесе, когда она возвращалась с тренировки в фитнес-клубе. Звезда прошлась по улице в футболке с изображением группы Spice Girls, легинсах, черной бейсболке и массивных зимних сапогах-луноходах с широким голенищем на шнуровке и платформе.

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      Карина Черных
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