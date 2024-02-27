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10:36, 27 февраля 2024Мир

В США назвали причины тупикового положения Украины на фронте

Bloomberg: нехватка боеприпасов и задержка помощи США привели ВСУ в тупик

Фото: Reuters

Украинское контрнаступление зашло в тупик из-за дефицита боеприпасов, нехватки военных и задержки помощи от западных стран. Такие причины называются в материале Bloomberg.

«Наземный конфликт сейчас зашел в тупик, и Украине необходимо распределять боеприпасы вдоль линии фронта», — отмечает агентство.

Помощь США Вооруженным силам Украины (ВСУ), которая является «важнейшим спасательным кругом» для страны, сталкивается с препятствиями со стороны Палаты представителей и Республиканской партии. По мнению Bloomberg, задержка помощи от Вашингтона привела Киев к трудному положению на фронте.

Страны Европейского союза продолжают поддерживать Украину в «финансовом, экономическом, военном, моральном плане», подчеркивает издание.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил о тяжелой ситуации для Киева на многих направлениях.

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      Лина Пивоварова
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