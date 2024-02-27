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07:09, 27 февраля 2024Мир

В США опубликовали свод данных о российских войсках. Какие сведения известны американским военным?

В США опубликовали 280 страниц данных о тактике ВС России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сухопутные войска США подготовили свод данных о Вооруженных силах (ВС) России, их структуре, вооружениях и тактике действий. При этом американские военные оставили за скобками конфликт на Украине.

Материал под названием «Российская тактика» из 280 страниц заявлен как учебное пособие для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров».

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В своде содержатся различные данные о российской армии

Согласно предисловию к документу, «в нем разбирается тактика, организация и действия российских военных, описывается, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине».

Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций

Сухопутные войска США

Свод включает различные сведения — от мест постоянной дислокации российских воинских частей до тактико-технических характеристик вооружений.

Авторы пособия утверждают, что не затрагивают действий российских войск на Украине, считая преждевременным давать оценку того, «насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику».

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25 января 2024

Ранее западные военные хвалили российскую армию

Как писала американская газета The Washington Post, генерал-майор Армии США Кертис Тейлор похвалил работу и тактику артиллерии Вооруженных сил России.

Выступая с докладом о том, как на примере конфликта на Украине изменилось ведение боевых действий, Кертис указал, что американские военные пересматривают свой подход к боевым действиям и отказываются от тактики, применяемой в Ираке и Афганистане, фокусируясь на анализе Китая и России, которых газета называет «более изощренными противниками».

Российская артиллерия затрудняет маневр, а также делает командные пункты нежизнеспособными

Кертис Тейлор генерал-майор Армии США

В свою очередь, министр обороны Швеции Пол Юнсон так же похвалил российскую армию в свете конфликта на Украине, отметив, что она может восстанавливать свои силы.

Россия действительно продемонстрировала определенную устойчивость: она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу

Пол Юнсонминистр обороны Швеции

По его словам, Москва переводит свою экономику и оборонно-промышленную базу на военные рельсы, в то время как страны Евросоюза и США не могут принять решение о долгосрочной военной поддержке Киева.

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      Марина Совина
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