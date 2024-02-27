Вандалы разрезали флаги Украины напротив мэрии в Днепропетровске

Вандалы порезали флаги Украины на аллее в честь павших в Днепропетровске

Неизвестные совершили акт вандализма в Днепропетровске напротив мэрии, на аллее в честь павших военных. Они разрезали украинские флаги, об этом рассказала одна из инициаторов создания аллеи Елена Мосийчук в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Второй раз за полторы недели надругательство над аллеей напротив мэрии города, где куча камер. Надругательство над государственной символикой. Местные власти не реагируют никак», — написала Мосийчук. Она призвала Службу безопасности Украины (СБУ) обратить внимание на подобные инциденты.