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03:18, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

Вандалы разрезали флаги Украины напротив мэрии в Днепропетровске

Вандалы порезали флаги Украины на аллее в честь павших в Днепропетровске

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Неизвестные совершили акт вандализма в Днепропетровске напротив мэрии, на аллее в честь павших военных. Они разрезали украинские флаги, об этом рассказала одна из инициаторов создания аллеи Елена Мосийчук в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Второй раз за полторы недели надругательство над аллеей напротив мэрии города, где куча камер. Надругательство над государственной символикой. Местные власти не реагируют никак», — написала Мосийчук. Она призвала Службу безопасности Украины (СБУ) обратить внимание на подобные инциденты.

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      Александра Синицына
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