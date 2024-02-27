Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:23, 27 февраля 2024Мир

Великобритания сообщила об отсутствии планов по размещению войск на Украине

Секретарь премьера Сунака: Великобритания не будет размещать войска на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил об отсутствии у страны планов по крупномасштабному размещению войск на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Помимо небольшого количества персонала, который поддерживает Вооруженные силы Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному размещению [войск Британии на Украине]», — отметил пресс-секретарь.

Он также добавил, что большое количество украинских военнослужащих проходит подготовку в Великобритании, а Лондон поддерживает Киев оборудованием и расходными материалами.

Ранее ряд стран Европы высказался против идеи французского президента Эммануэля Макрона о размещении войск на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

      Сайт сообщества Steam внесли в реестр запрещенных ресурсов

      Фитнес-тренер развеяла миф о пользе 10 тысяч шагов в день

      Лавров прокомментировал планы Европы о создании ракетной коалиции

      Автолюбителям дали советы по очистке машины от наледи

      Россиян призвали перебираться в деревни

      В России ответили на угрозы посла Литвы нейтрализовать Калининград

      Врач подсказала способ избавиться от отеков

      Россиянку арестовали за дискредитацию ВС РФ из-за наклеенных на памятник стихов

      Австрийские Pandur получат башни для борьбы с дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше