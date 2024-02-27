Великобритания сообщила об отсутствии планов по размещению войск на Украине

Секретарь премьера Сунака: Великобритания не будет размещать войска на Украине

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил об отсутствии у страны планов по крупномасштабному размещению войск на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Помимо небольшого количества персонала, который поддерживает Вооруженные силы Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному размещению [войск Британии на Украине]», — отметил пресс-секретарь.

Он также добавил, что большое количество украинских военнослужащих проходит подготовку в Великобритании, а Лондон поддерживает Киев оборудованием и расходными материалами.

Ранее ряд стран Европы высказался против идеи французского президента Эммануэля Макрона о размещении войск на Украине.