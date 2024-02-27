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09:49, 27 февраля 2024Ценности

Виктория Боня показала фигуру в нижнем белье

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фигуру в нижнем белье. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) визажиста Яны Чикало.

На размещенных кадрах 44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» позировала перед зеркалом в джинсах с завышенной талией и телесном бюстгальтере без косточек. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

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Кроме того, звезде распустили короткие темные волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах с графическими стрелками. «Собрала Викторию Боню для съемки нереально крутых блесков», — подписала ролик визажистка.

Ранее в феврале Виктория Боня в откровенном виде прокатилась на велосипеде. Тогда же один из предметов ее гардероба частично демонстрировал грудь звезды.

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      Екатерина Ештокина
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