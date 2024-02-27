Викторию Бекхэм сняли на вокзале на костылях и в туфле на каблуке
Британская предпринимательница, дизайнер и экс-участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм появилась на костылях на вокзале в Париже. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
49-летняя знаменитость приехала во Францию на Неделю моды. При этом отмечается, что ранее она упала во время тренировки и сломала ногу. Папарацци сняли звезду с костылями и в специальном послеоперационном ортопедическом ботинке.
Кроме того, Бекхэм примерила приталенное пальто цвета хаки и черные легинсы, а также надела на здоровую ногу остроносую туфлю на каблуке бренда Alaia. На официальном сайте марки стоимость подобной пары составляет 890 фунтов стерлингов (примерно 104 тысячи рублей).
Читатели издания высказали свое мнение о кадрах в комментариях. «Насколько тщеславной может быть женщина? Она сломала ногу, но все равно надела обувь на каблуке!», «Худшее, что вы можете сделать, — это носить высокие каблуки», «А потом она падает и ломает другую ногу…», «Выглядит нелепо — надеть эти туфли с ботинком на другой ноге!», «Из-за изнуряющих диет ее кости стали тонкими и хрупкими», «Она морила себя голодом 30 лет — ломкость костей неизбежна», — заявили юзеры.
Ранее в феврале Виктория Бекхэм показала внешность без макияжа. Она запечатлела себя в кабинете косметолога в черном халате с декольте.