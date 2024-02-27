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16:28, 27 февраля 2024Ценности

Викторию Бекхэм сняли на вокзале на костылях и в туфле на каблуке

Фото: Agence / Bestimage / Legion-media.ru

Британская предпринимательница, дизайнер и экс-участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм появилась на костылях на вокзале в Париже. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

49-летняя знаменитость приехала во Францию на Неделю моды. При этом отмечается, что ранее она упала во время тренировки и сломала ногу. Папарацци сняли звезду с костылями и в специальном послеоперационном ортопедическом ботинке.

Кроме того, Бекхэм примерила приталенное пальто цвета хаки и черные легинсы, а также надела на здоровую ногу остроносую туфлю на каблуке бренда Alaia. На официальном сайте марки стоимость подобной пары составляет 890 фунтов стерлингов (примерно 104 тысячи рублей).

Фото: Agence / Bestimage / Legion-media.ru

Читатели издания высказали свое мнение о кадрах в комментариях. «Насколько тщеславной может быть женщина? Она сломала ногу, но все равно надела обувь на каблуке!», «Худшее, что вы можете сделать, — это носить высокие каблуки», «А потом она падает и ломает другую ногу…», «Выглядит нелепо — надеть эти туфли с ботинком на другой ноге!», «Из-за изнуряющих диет ее кости стали тонкими и хрупкими», «Она морила себя голодом 30 лет — ломкость костей неизбежна», — заявили юзеры.

Ранее в феврале Виктория Бекхэм показала внешность без макияжа. Она запечатлела себя в кабинете косметолога в черном халате с декольте.

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      Карина Черных
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