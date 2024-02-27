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17:25, 27 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали бригаду электриков дронами-камикадзе

Штаб Обороны ДНР: ВСУ атаковали дронами-камикадзе ремонтные бригады в Горловке

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ремонтные бригады работников экстренных служб в Горловке. Об этом сообщил Штаб Обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Бригада электриков направлялась к поврежденным электроподстанциям в Горловке в боевом сопровождении сотрудников регионального управления ФСБ. В это время противник попытался атаковать их при помощи беспилотников-камикадзе.

Суммарно были перехвачены 17 дронов. В результате происшествия, по данным Штаба Обороны ДНР, никто не пострадал.

Ранее стало известно, как российские бойцы обхитрили украинский беспилотник, чтобы спасти раненого товарища. При приближении БПЛА солдаты легли рядом с местом взрыва, чтобы оператор дрона подумал, что они не выжили. После того как коптер улетел, военнослужащие успешно эвакуировали сослуживца.

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      Екатерина Грищенко
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