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16:53, 27 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли ракетный удар по селу в Херсонской области

Сальдо: ВСУ нанесли ракетный удар по селу Железный Порт Херсонской области

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по селу Железный Порт Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в личном Telegram-канале.

«Киевская хунта совершила очередной теракт против херсонцев — в результате прилета ракеты разрушен жилой дом в селе Железный Порт Голопристанского округа», — написал Сальдо.

По предварительной информации, жертв нет. Спасатели осматривают завалы. Следователи Следственного комитета (СК) документируют факт преступления.

Ранее Шойгу раскрыл ежедневные потери ВСУ в зоне спецоперации. По его данным, с начала 2024 года ВСУ ежедневно теряют в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения. Всего с начала боевых действий они лишились свыше 444 тысяч военнослужащих.

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      Александра Д Борисова
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