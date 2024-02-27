ВСУ подтвердили отход из Северного и Степового в ДНР

Группировка ВСУ «Таврия» подтвердила отход войск из Северного и Степового в ДНР

Представитель оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона подтвердил отход войск из населенных пунктов Степовое и Северное в Донецкой народной республике (ДНР), пишет РИА Новости.

«На авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое», — отметил он.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на информационно-аналитический центр Deep State сообщила, что бойцы Вооруженных сил России продолжили наступать под Донецком и взяли под контроль два населенных пункта на западе от села Ласточкино.

В публикации говорится, что на авдеевском направлении российские силы продвинулись возле Орловки, Бердичева и Тоненького, а также взяли под контроль населенные пункты Степное и Северное.

