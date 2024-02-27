ВСУ запустили разведывательный беспилотник в небо над российским регионом

Белгородский губернатор Гладков: в Шебекинском районе сбит разведывательный БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в небо над Белгородской областью беспилотник, с которого планировали провести разведку над этим российским регионом. Это следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова, опубликованного в его Telegram-канале.

По словам Гладкова, российская система противовоздушной обороны оперативно сработала и сбила дрон при подлете к Шебекино. Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений в регионе нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — объявил белгородский губернатор.