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17:22, 27 февраля 2024Россия

ВСУ запустили разведывательный беспилотник в небо над российским регионом

Белгородский губернатор Гладков: в Шебекинском районе сбит разведывательный БПЛА

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в небо над Белгородской областью беспилотник, с которого планировали провести разведку над этим российским регионом. Это следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова, опубликованного в его Telegram-канале.

По словам Гладкова, российская система противовоздушной обороны оперативно сработала и сбила дрон при подлете к Шебекино. Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений в регионе нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — объявил белгородский губернатор.

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      Марк Леонов
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