Мужчина случайно получил чужое сообщение и поймал начальство на лжи

Пользователь Reddit рассказал, как получил предназначавшееся другому человеку сообщение в мессенджере. Благодаря этому он смог поймать бывших начальников на лжи.

По словам автора поста, недавно его уволили, не предупредив об этом заранее и объяснив это решение необходимостью сократить штат компании. Однако вскоре после этого одна из начальниц по ошибке отправила ему сообщение, из которого мужчина узнал, что компания наняла нового сотрудника.

«А ты не связывался с Хизер, не говорил ей, что Крис выйдет на полный день 5 марта? Добавишь его в Slack в первый день работы, хорошо?» — говорится в сообщении от начальницы, которое получил уволенный сотрудник. «Ты отправила сообщение не туда. Вы только что меня сократили. Но рад за Криса, у него хотя бы теперь есть полноценная работа!» — ответил он бывшему боссу.

В комментариях некоторые пользователи заявили, что парню следовало притвориться, что он связался с коллегой по поводу нового сотрудника, чтобы доставить компании неприятностей и таким образом отомстить за увольнение. «Могу поспорить, что в резюме этой начальницы написано, что она внимательна к деталям», «Жду не дождусь, когда Крис сделает пост о том, как его заставили работать за пятерых, а зарплату повысили всего наполовину», — поиронизировали другие комментаторы.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как необычно отомстила раздражавшему ее начальнику. История рассмешила многих комментаторов.