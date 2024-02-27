Принцесса рассказала о планах после публикации обнаженных снимков в Playboy

Принцесса Ксения Саксонская ответила критикам ее обнаженных снимков в Playboy

37-летняя принцесса Саксонская, снявшаяся без одежды для журнала Playboy, рассказала о своих планах. Интервью опубликовал сайт Fox News Digital.

37-летняя немка Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис, родословная которой восходит к последнему королю Саксонии, утверждает, что не планирует повторять эксперимент. «Это первый и последний раз, когда я разделась», — отметила она.

Принцесса также ответила критикам, недовольным публикацией ее обнаженных снимков. «Как вы смеете говорить мне, что должна делать принцесса? — сказала она. — Кто вы такие вообще? Я — принцесса, и могу делать все, что захочу, как и всем остальным следовало бы».

По словам Ксении, перед съемкой она посоветовалась с матерью. Та ответила, что она может сниматься, если у нее лежит к этому сердце. Другие члены семьи, с которыми общалась принцесса, тоже не возражали. «Я даже получила сообщение от одной двоюродной сестры, с которой не разговаривала 20 лет», — утверждает она.

Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис родилась в простой семье. Ее отец был фермером, а мать — парикмахером. Предки Ксении отреклись от престола более ста лет назад, а родственники так и не признали титулы, на которые она претендует.

О публикации в Playboy фотографий Ксении Флоренс Габриэлы Софи Ирис стало известно в начале февраля. Издание утверждало, что она станет первой особой королевского происхождения, которая появится на его обложке без одежды.